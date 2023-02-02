Подмосковье 02 февраля 2023, 22:25 Магазин по продаже керамической плитки построят в микрорайоне Подрезково в Химках

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Двухэтажный магазин керамической плитки планируется построить в микрорайоне Подрезково в Химках. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области согласовал облик магазина, сообщили в пресс-службе ведомства.

Общая площадь здания составит 1,5 тысячи квадратных метров. На первом этаже магазина запланирована зона продажи и хранения товаров, гардероб и лестница на второй этаж. На верхнем этаже, согласно проекту, будут размещены административный блок и комнаты для персонала. Реализация проекта позволит создать 12 рабочих мест, уточнили в пресс-службе.

«В качестве основного материала при отделке фасадов будут использоваться матовые стеновые панели белого и графитно-черного оттенков, а также желтого и оранжевого в качестве декоративных вертикальных вставок», — сообщила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Планируется, что магазин будет специализироваться на продаже продукции из облицовочной керамики.

Рядом с магазином будет организована открытая парковка, тротуары, здесь установят малые архитектурные формы и уличное освещение.

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