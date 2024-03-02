Подмосковье 02 марта 2024, 13:56 Магазин фермерской продукции открыли в Орехово-Зуеве пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Семейная ферма «Янинъ» открыла вторую точку продажи собственной продукции в Орехово-Зуеве. Новый магазин расположен в торговом центре «Никольский» на улице Ленина, дом № 44а, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Жителям и гостям Подмосковья предлагается на выбор широкая линейка продукции, включая натуральное молоко и творог, подходящие для детского питания. Кроме того, они подойдут беременным и кормящим женщинам.

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Любители сыров смогут выбрать из Моцареллы, Буратты и Страчателлы. В ближайшее время в продажу поступит сыр Монтерей Джек с добавлением оливкового масла, какао и перца. Его изготавливают в специальном холодильнике.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса в Подмосковье.

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