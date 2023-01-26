26 января 2023, 13:28
Магазин автозапчастей создаст новые рабочие места в микрорайоне Белые Столбы в Домодедове
Новый магазин автозапчастей появится в микрорайоне Белые Столбы в Домодедове. Торговый объект создаст 12 рабочих мест.
Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на проведение работ. Застройщиком магазина выступит ООО «СД-С», а инвестиции в проект составят 43 миллиона рублей.
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Одноэтажное здание площадью 704 квадратных метра обеспечит жителям округа доступ к широкому выбору запчастей и других сопутствующих товаров для грузовых и легковых автомобилей: масел, автохимии и автоаксессуаров с гарантией от производителя. Застройщик планирует завершить все работы осенью 2023 года.
Отмечается, что проект на всех этапах будет сопровождать Центр содействия строительству при правительстве региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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