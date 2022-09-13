Тарифы на проезд по первому участку трассы М-12 установили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 10:03 Поделиться Telegram

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Viber Тарифы на проезд по первому участку трассы М-12 установили в Подмосковье

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Тарифы и безбарьерную систему оплаты проезда установили на первом участке трассы М-12 Москва — Казань в Подмосковье. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно постановлению, на участке от ЦКАД до Орехово-Зуева ввели платную систему проезда.

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При этом работает «Свободный поток» — это система, подразумевающая безбарьерный проезд машин через рамку взимания платы.

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Автомобиль фиксируется по номеру или транспондеру. Камеры-датчики определяют тарифную группу машины для оплаты проезда.

Если водитель пользуется транспондером, деньги списываются с лицевого счета автоматически. Это помогает избежать заторов на дороге и повысить скорость движения.

Подробности о способах оплаты доступны по ссылке.

Ранее президент Владимир Путин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев досрочно открыли участок трассы М-12 Москва — Казань.

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