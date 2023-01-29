Подмосковье 29 января 2023, 13:27 Лыжный старт в Наро-Фоминске собрал более двух тысяч участников и зрителей

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В Наро-Фоминске завершился «Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова» по лыжным гонкам. В мероприятии поучаствовали порядка двух тысяч спортсменов и болельщиков.

Трассы пролегали вдоль живописного тюбинг-парка «Елагино». Лыжники преодолели дистанции в один, три, пять и 10 километров.

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Перед основным стартом Александр Легков провел для всех желающих мастер-класс. Затем спортсмены вышли на дистанции. Самые юные лыжники выступили в группе до 10 лет и младше, самая возрастная категория начиналась с 61 года.

«Уровень соревнований растет с каждым годом. Возможно, в будущем к нам будут приезжать национальные сборные команды и здесь будут рождаться новые чемпионы», — заявил Александр Легков.

После финиша олимпийский чемпион раздал всем желающим автографы. Призеры получили кубки и медали.

«Три года назад мы с Александром Легковым придумали этот кубок. В первый год проведения соревнований у нас было 100 участников, годом позже — около 300, а сегодня на старт вышли уже более 670 лыжников», — сообщил зампред Мособлдумы Олег Рожнов.

Отметим, что «Кубок Александра Легкова» является частью проекта «Моя зима в Подмосковье».

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