Подмосковье 28 ноября 2023, 10:45 Лыжный стадион в Красногорске подготовили к зимнему сезону Телеканал «360»

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Лыжный стадион в Красногорске готов принимать гостей. Круглые сутки там работали пять снежных пушек. Снежный покров будут формировать еще около двух недель.

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков проверил готовность лыжной трассы к новому сезону. Тренироваться там будут профессиональные спортсмены. Кроме того, на стадионе «Зоркий» залили лед.

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«Сначала смачивали ковер до состояния губки, потом запустили холодильную установку. Она начала морозить и образовалась первая корочка, мы легким разбрызгиванием долили до консистенции льда», — рассказал генеральный директор спорткомплекса «Зоркий» Денис Павлюченков.

После над покрытием работали специальные машины.

Любители фигурного катания уже опробовали новый лед. Массовые катания провели 25 и 26 ноября. Вход — 150 рублей. На стадионе есть коньки на прокат и теплые раздевалки для отдыха, где можно оставить вещи.

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