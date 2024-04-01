Подмосковье 01 апреля 2024, 15:58 Лыжный сезон закрыли финальным забегом на «Лазутинской трассе» в Одинцове Мария Шматкова

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Лыжный сезон официально закрыли на «Лазутинской трассе» в Одинцове. Теплая погода не позволила провести все запланированные гонки.

По словам участника финального старта Сергея Гончарова, снег уже практически растаял, но его это не остановило.

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«Для меня сегодня — забег для удовольствия. Понятно, что уже беговой сезон вовсю начался, уже почти лето. И тут уникальная возможность прокатиться на лыжах. Сама по себе трасса не едет совершенно, только силовая работа, но это только добавляет задора», — рассказал Гончаров.

Ранняя весна внесла свои коррективы в планы лыжников: круги пришлось сократить, чтобы все же доехать до финиша. Теперь спортсмены уберут зимнее снаряжение и будут готовиться к летним стартам.

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