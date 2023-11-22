Подмосковье 22 ноября 2023, 21:47 Лыжный сезон стартовал в Подмосковье фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

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Лыжный сезон в Московской области стартовал сегодня, 22 ноября, на трассе СШОР «Истина» в деревне Головино. Профессионалы и любители лыжного спорта приняли участие в открытии, где состоялся массовый забег и первые соревнования — эстафета, в которой приняли участие девять команд.

Победу в состязаниях одержали спортсмены из Новопетровского, второе место заняла команда, состоявшая из спортсменов из Бужаниново и Глебово, а бронзовыми призерами стали лыжники из Красной Поймы.

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В текущем зимнем спортивном сезоне на территории Московской области будет доступно более 160 лыжных трасс. Например, на стадионе «Зоркий» в городском округе Красногорск сейчас готовят лыжню, а в конце декабря здесь пройдет «Красногорская лыжня».

В Лыткарине на лыжной трассе Волкуша уже подготовлено порядка 1,5 тысячи метров трассы, а в 2024 году будет обустроена профессиональная лыжероллерная трасса благодаря программе «Парки в лесу».

СШОР Истина фото: пресс-служба администрации г.о. Лыткарино СШОР Истина фото: пресс-служба администрации г.о. Лыткарино

Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов ранее рассказал, что в регионе планируется дать новое дыхание «Лыжне России». Соревнования ежегодно посещают около 10-15 тысяч участников.

«В этом году у „Лыжни России“ будет хороший призовой фонд», — отметил Дмитрий Абаренов.

Отметим, что новый формат также получит «Гонка Александра Легкова». В этом году она приурочена к 10-летию победы Александра на Олимпиаде в Сочи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в регион во время новогодних праздников.

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