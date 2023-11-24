Подмосковье 24 ноября 2023, 11:17 Лыжный сезон начался в клубе «Волкуша» в Лыткарине Телеканал «360»

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Лыжный сезон стартовал в Лыткарине. В лыжном клубе «Волкуша» уже подготовили более полутора километров трассы.

Первый лыжный старт пройдет 16 декабря. Всего этой зимой их запланировано пять. Попробовать свои силы сможет любой желающий.

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Общая протяженность трассы «Волкуша» — более 12 километров. Кататься на лыжах можно ежедневно и бесплатно. В прошлом сезоне «Волкуша» вошла в топ-10 лучших трасс Московской области. Отметим, что в 2024 году здесь обустроят профессиональную лыжероллерную трассу со всей необходимой инфраструктурой.

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