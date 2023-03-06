Подмосковье 06 марта 2023, 17:50 Лыжный фестиваль «Гонка Легкова» пройдет в Сергиевом Посаде 11 и 12 марта

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Фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова» пройдет 11 и 12 марта в городе Пересвет в Сергиевом Посаде. Вместе с другими участниками на старт выйдут олимпийские чемпионы Сергей Устюгов и Наталья Непряева, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Вместе с любителями Устюгов пройдет дистанцию 30 километров. В гонке поучаствуют двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Александр Терентьев, серебряный призер чемпионата мира Артем Мальцеви и призер чемпионатов мира Глеб Ретивых.

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Непряева будет соревноваться на дистанции 20 километров. Конкуренцию ей составят олимпийская чемпионка Вероника Степанова, бронзовый призер Олимпийских игр Анастасия Кулешова и другие лыжники.

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На старт выйдут и олимпийские чемпионы Никита Крюков и Евгений Дементьев и Олимпийских игр Иван Черезов, Иван Алыпов и Николай Круглов.

Уже 11 марта дети и взрослые разыграют медали в личном и командном зачете, на следующий день желающие смогут поучаствовать в открытых мастер-классах от знаменитых лыжников.

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