Подмосковье 24 января 2024, 15:45 Лыжные трассы в парках Подмосковья приняли свыше 8 тысяч человек за неделю Пресс-служба министерства благоустройства Московской области

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В период с 15 по 21 января подмосковные лыжные трассы посетили около восьми тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«В парках и лесопарках функционирует 52 лыжные трассы. У большинства из них можно приобрести в прокат необходимый инвентарь и воспользоваться теплыми раздевалками», — напомнил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

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В прошлом году в Подмосковье провели работы по благоустройству 59 общественных территорий, о чем сообщал губернатор Андрей Воробьев. Среди них 15 пешеходных зон и площадей, 16 скверов, 13 парков и 6 набережных. На 2024 год запланировано благоустройство 54 общественных территорий.

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