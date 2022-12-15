Подмосковье 15 декабря 2022, 17:05 Лыжные трассы появятся рядом с музеем «Горки Ленинские» в Подмосковье

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Несколько лыжных маршрутов приготовили для гостей Горок Ленинских на территории музея-заповедника. Общая длина трасс составила семь километров.

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Лыжники смогут прокатиться по кругу вокруг поля у загородного отеля «Усадьба Горки» или в мемориальной зоне заповедника. Еще полтора километра лыжни обустроено на поле, где летом проходит фестиваль «Джазовые сезоны». Следующая дистанция, включающая спуск и подъем, обустроена около Кинодеревни. Есть и комфортная трасса для детей длиной 500 метров.

Три разных прицепа для снегохода используют для подготовки маршрута. Одна насадка утрамбовывает снег, вторая выравнивает, третья нарезает лыжню под классический ход. Работы выполняются профессиональными специалистами с помощью снегохода «Буран».

Покататься на лыжне смогут все желающие. Для этого достаточно приобрести входной билет в музей-заповедник. Для детей, пенсионеров и льготных категорий граждан вход свободный.

В 2023 году в Подмосковье будут создавать новые лыжные трассы и благоустраивать существующие. На благоустройство лесопарковых зон направят 4,9 миллиарда рублей.

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