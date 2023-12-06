Подмосковье 06 декабря 2023, 16:47 Лыжные трассы откроют в 56 округах Подмосковья Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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В зимний сезон в Подмосковье откроют 166 лыжных трасс. Они будут работать в 56 округах. Из них 43 маршрутов уже накатаны.

Как рассказал глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов, общая протяженность лыжных трасс превысит 720 километров.

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«На 90 трассах оборудовано освещение, 68 трасс оснащены раздевалками, возможность воспользоваться пунктом проката инвентаря для всех желающих есть на 38 лыжных трассах. На 160 трассах Московской области естественное оснежение, а еще на шести есть возможность проведения искусственного оснежения», — сказал он.

По словам министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина, 52 трассы будут работать в парках.

«На территории парков и лесопарков Московской области будет работать 52 лыжные трассы. Из них заработают: 27 малых лыжных трасс, 15 средних, 13 больших. Общая протяженность трасс составит 173,4 километра», — сказал он.

Узнать, где именно будут работать лыжные трассы этой зимой, можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока с наступлением зимы. Для жителей и гостей региона подготовили праздничную программу со спектаклями, выставками и ледовыми представлениями.

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