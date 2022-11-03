Лыжные трассы и велодорожки появятся в лесопарке Павловской Слободы после благоустройства | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 12:54 Лыжные трассы и велодорожки появятся в лесопарке Павловской Слободы после благоустройства

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Парк в селе Павловская Слобода под Истрой преобразится в 2023 году. Его благоустроят — там появятся велодорожки, комфортные тропинки, детские и спортивные площадки.

Парк расчистят от бурелома и валежника, а благоустройство пройдет с минимальным вмешательством в экосистему.

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Для любителей активного отдыха появится лыжероллерная трасса. Обустроят удобные прогулочные маршруты, отметила глава городского округа Татьяна Витушева.

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А зимой в лесопарке появится лыжная трасса, где наши жители с удовольствием смогут совершать прогулки Татьяна Витушева

Благоустройство лесопарковой зоны пройдет в несколько этапов. Первый из них завершится в сентябре 2023 года.

Также изменения ждут Павловскую суконную фабрику графа Сергея Ягужинского. Ее создали еще в начале XIX века. Сейчас объект культурного наследия в полуразрушенном состоянии.

В этом году администрация округа проведет приватизацию фабрики, после чего ее выставят на торги. И уже будущий собственник отреставрирует помещение, приспособив его к новым реалиям.

Главным условием продажи станет обязательство по восстановлению архитектурного ансамбля и сохранению охранных зон.

Никакого возведения капитального строительства здесь не будет. Этого мы не скрываем Татьяна Витушева

В перспективе фабрика станет современным общественным пространством с благоприятными условиями для бизнеса.

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