Лыжные трассы и велодорожки появятся в лесопарке Павловской Слободы после благоустройства | 360°

03 ноября 2022, 12:54
Лыжные трассы и велодорожки появятся в лесопарке Павловской Слободы после благоустройства
Парк в селе Павловская Слобода под Истрой преобразится в 2023 году. Его благоустроят — там появятся велодорожки, комфортные тропинки, детские и спортивные площадки.
Парк расчистят от бурелома и валежника, а благоустройство пройдет с минимальным вмешательством в экосистему.
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Для любителей активного отдыха появится лыжероллерная трасса. Обустроят удобные прогулочные маршруты, отметила глава городского округа Татьяна Витушева.
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А зимой в лесопарке появится лыжная трасса, где наши жители с удовольствием смогут совершать прогулки
Татьяна Витушева
Благоустройство лесопарковой зоны пройдет в несколько этапов. Первый из них завершится в сентябре 2023 года.
Также изменения ждут Павловскую суконную фабрику графа Сергея Ягужинского. Ее создали еще в начале XIX века. Сейчас объект культурного наследия в полуразрушенном состоянии.
В этом году администрация округа проведет приватизацию фабрики, после чего ее выставят на торги. И уже будущий собственник отреставрирует помещение, приспособив его к новым реалиям.
Главным условием продажи станет обязательство по восстановлению архитектурного ансамбля и сохранению охранных зон.
Никакого возведения капитального строительства здесь не будет. Этого мы не скрываем
Татьяна Витушева
В перспективе фабрика станет современным общественным пространством с благоприятными условиями для бизнеса.
Ранее Андрей Воробьев рассказал, что большой медицинский центр появится в городе Хотьково под Сергиевым Посадом.
Благоустройство
Истра
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