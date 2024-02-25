Подмосковье 25 февраля 2024, 14:18 Лыжные соревнования в память о Герое России Александре Монетове прошли в Подольске Unsplash

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В Подольске состоялись массовые соревнования по лыжным гонкам в память о Герое России Александре Монетове. На старт вышли более 800 спортсменов из разных городов.

В этом году соревнования прошли на обновленной трассе с современным освещением. На территории благоустроенная парковая зона с административным зданием. Работают раздевалки, есть прокат инвентаря, площадка для воркаута.

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Участников разделили на 12 групп. Дистанция забега от 500 метров до пяти километров. Самому младшему участнику пять лет, а самому возрастному 90.

Соревнования в память о Герое России Александре Монетове проводят в 24-й раз. В 1995 году лейтенант милиции в составе СОБРа выполнял боевые задачи в Чечне. Он погиб во время одной из операций.

Победителям и призерам вручили кубки, грамоты и ценные подарки. Спортсменов награждали родители героя.

«Вдвойне приятно, что сегодня здесь находятся его родители, хотел бы выразить им слова благодарности и признательности нашего героя, И сегодня сложилось, что у Валентины Ивановны день рождения — я хотел бы поздравить ее, пожелать всего доброго, крепкого здоровья, благополучия, низкий поклон и с Днем рождения», — сказал глава Подольска Григорий Артамонов.

Спортсмены новой трассой остались довольны.

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