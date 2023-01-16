Подмосковье 16 января 2023, 12:37 Лыжные соревнования «Крещенские старты» прошли в Истре

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Лыжные соревнования «Крещенские старты» прошли на территории лесного массива «Лисья гора» в Истре. Принять участие в турнире мог любой желающий.

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Лыжные забеги проходили на четырех дистанциях. Самые младшие участники 2013 года рождения соревновались на дистанции в полкилометра, школьники старшего возраста бежали километр, а для остальных были подготовлены лыжни протяженностью два и три километра.

Пьедестал заняли спортсмены спортивной школы олимпийского резерва «Истина». София Кабанова завоевала первое место, Серафима Савкина — второе и Дарья Черченко — третье. Призеров соревнований ожидала торжественная церемония награждения, медали и призы.

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