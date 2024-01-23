Подмосковье 23 января 2024, 12:46 Лыжные маршруты и футбольное поле появились в Ольгинском лесопарке после благоустройства Министерство благоустройства Московской области

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Ольгинский лесопарк благоустроили в Балашихе в 2023 году. Там появилась детская площадка, уличные тренажеры, новые скамейки и многое другое.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, работы провели по госпрограмме «Формирование комфортной городской среды». На территории лесопарка установили детскую площадку в эко-стиле, футбольное поле, а также уличные тренажеры. Там обустроили пешеходные дорожки и лыжные маршруты, установили скамейки, урны, беседки и систему навигации.

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В лесопарке появилось специальное место для выгула собак, парковка для машин, видеонаблюдение и освещение.

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