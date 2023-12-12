Подмосковье 12 декабря 2023, 16:18 Лыжную трассу открыли в лесопарке Павловской Слободы СШОР «Истина»

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Лыжная трасса открылась в лесопарке «Шишкин лес» в Павловской Слободе под Истрой. В ближайшее время там откроют пункт проката.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, для удобства жителей в лесопарке обустроили новые дорожки, спортивные и детские площадки, системы освещения и видеонаблюдения.

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«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 52 лыжные трассы. Из них 13 с протяженность более 5 км. В Истре в Пвловской Слободе функционирует лыжная трасса в лесопарке „Шишкин лес“. 16 декабря рядом с лыжней начнет свою работу пункт проката необходимого инвентаря», — сказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.

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