Подмосковье 06 апреля 2023, 14:57 Лыжную трассу и зоны отдыха создадут в лесопарке «Загорское море» в Сергиевом Посаде министерство благоустройства

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Лесопарк «Загорское море» благоустроят в Сергиевом Посаде. Там появятся пешеходные дорожки, лыжная трасса, зоны отдыха, а также системы видеонаблюдения и освещения. Работы завершат в 2024 году.

Площадь лесопарка составляет 50 гектаров. Там растут хвойные и лиственные деревья. По словам главы Минблагоустройства региона Михаила Хайкина, место пользуется большой популярностью у жителей и гостей округа. При этом 82% людей посещают его только летом.

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«Наша задача — облагородить территорию с максимальным сохранением существующего озеленения и создать условия для отдыха в любое время года», — добавил министр.

На территории лесопарка проведут санитарную очистку, обустроят подъездную дорогу, лыжную трассу и пешеходные тропы. Там появятся зоны отдыха с качелями, установят систему видеонаблюдения, освещение и пост охраны, а также скамейки, урны, контейнерные площадки и место для занятий спортом.

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