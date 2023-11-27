Подмосковье 27 ноября 2023, 16:13 Лыжную трассу «Дубравушка» в Воскресенске подготовили к зиме Комитет лесного хозяйства МО

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Лыжную трассу «Дубравушка» вблизи Чемодурова в Воскресенском городском округе подготовили к зимнему периоду. Маршрут расчистили от ветровальной и снеголомной древесины, сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области.

В субботнике поучаствовали работники Виноградовского филиала «Мособллеса» и волонтеры физкультурно-спортивного объединения «Центр». О расчистке лыжной трассы лесничество попросила администрация муниципалитета.

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«Благодаря помощи спортсменов-волонтеров мы очистили запланированные участки вдоль лыжной трассы „Дубравушка“, и теперь все любители лыжных прогулок и участники соревнований смогут безопасно заниматься этим видом спорта», — рассказал старший участковый лесничий лесничества Николай Гордеев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе прошел самый мощный за последние 40 лет снегопад. Он отметил, что в Лобню перебрасываются дополнительные силы для уборки дорог.

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