27 ноября 2023, 16:13
Лыжную трассу «Дубравушка» в Воскресенске подготовили к зиме
Лыжную трассу «Дубравушка» вблизи Чемодурова в Воскресенском городском округе подготовили к зимнему периоду. Маршрут расчистили от ветровальной и снеголомной древесины, сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области.
В субботнике поучаствовали работники Виноградовского филиала «Мособллеса» и волонтеры физкультурно-спортивного объединения «Центр». О расчистке лыжной трассы лесничество попросила администрация муниципалитета.
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«Благодаря помощи спортсменов-волонтеров мы очистили запланированные участки вдоль лыжной трассы „Дубравушка“, и теперь все любители лыжных прогулок и участники соревнований смогут безопасно заниматься этим видом спорта», — рассказал старший участковый лесничий лесничества Николай Гордеев.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе прошел самый мощный за последние 40 лет снегопад. Он отметил, что в Лобню перебрасываются дополнительные силы для уборки дорог.
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Воскресенск
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