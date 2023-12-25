Подмосковье 25 декабря 2023, 15:44 Лыжную трассу длиной 650 метров оборудовали в Куровском Ксения Борцова

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Для любителей активного отдыха оборудовали 650-метровую лыжную трассу в парке «Меланж» в Куровском. Ее подготовили под классический и коньковый стили.

В ближайшее время в парке установят сказочную инсталляцию из светящихся фигур, которая станет главной фотозоной для жителей и гостей города. По проекту «Зима в Подмосковье» в «Меланже» проведут анимационные программы, мастер-классы, новогодние представления и многое другое.

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Напомним, новое общественное пространство открыли в 2023 году. На набережной реки Нерской сделали прогулочную зону с детскими и спортивными площадками, оборудовали лодочную станцию с пунктом проката и уютные ротонды с качелями.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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