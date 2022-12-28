Подмосковье 28 декабря 2022, 13:41 Лыжную гонку Александра Легкова проведут в Наро-Фоминске 28 января

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Ровно через месяц, 28 января в Наро-Фоминском городском округе проведут масштабную лыжную гонку олимпийского чемпиона Александра Легкова для любителей и профессионалов. Регистрация для участников уже открыта.

Для гонки будут подготовлены несколько дистанций от одного до 10 километров. На старт смогут выйти любители лыж любого возраста — например, в прошлом году самому юному участнику было всего четыре, а самому взрослому — 67.

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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков проведет мастер-класс перед стартом, а в конце гонки все желающие смогут получить на память автограф спортсмена.

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Кубок Александра Легкова 2023 года проводится при поддержке Министерства физической культуры и спорта Подмосковья. Заезды пройдут по адресу: Наро-Фоминский городской округ, 76-й километр Киевского шоссе, тюбинг-парк «Елагино» (вблизи с деревней Елагино).

Благоустройство лесопарковых зон, создание и обслуживание лыжных трасс станет важной задачей Подмосковья в 2023 году. По поручению губернатора Андрея Воробьева на эти цели направят 4,9 миллиарда рублей.

Зарегистрироваться на мероприятие можно уже сейчас.