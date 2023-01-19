Подмосковье 19 января 2023, 12:44 Лыжня для детей и взрослых пройдет в Горках Ленинских 12 февраля

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Массовую «Горкинскую лыжню» проведут для любителей зимнего спорта в Ленинском округе. В Министерстве культуры и туризма рассказали, чего ждать от мероприятия в этом году.

Участвовать в «Горкинской лыжне» могут все желающие в возрасте от трех лет и старше. Будет определено 20 возрастных категорий. Для самых маленьких подготовят дистанцию на 500 метров, юношам и девушкам предложат пробежать 1,5 километра, а взрослые будут соревноваться на лыжне длиною 3000 метров.

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В музее-заповеднике «Горки Ленинские» обустроено семь километров трасс для лыжников разного уровня сложности. Соревнования проведут на поле возле музея имени Ленина. Это дистанция с ровным рельефом без перепадов высоты. Ее подготовили с помощью устройства «Габоша», поэтому качество снежного покрова будет безупречным. Внутри сделают небольшой круг для детей.

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Начало соревнований — в 11:15 12 февраля. Участникам понадобится пройти предварительную регистрацию в электронном виде.

В прошлом году соревнования по лыжным гонкам были приурочены к Олимпийским играм в Пекине и объединили более 400 любителей лыжных гонок. На старт вышли участники от трех лет до 81 года.