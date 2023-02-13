13 февраля 2023, 14:33
Лыжницы из Истры заняли первое и второе места на «Лыжне России» в Химках
Три девушки из Истры смогли подняться на пьедестал почета «Лыжни России» в своих возрастных группах. Одна из них заняла первое место, две другие стали вторыми.
Золото заезда получила Екатерина Шибекина, которая тренируется в СШОР «Истина» под Истрой. Ее коллега по клубу Виктория Лукашова стала второй, как и Ярослава Кабанова.
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Еще один истринский спортсмен — Данил Григорьев — завоевал бронзу, финишировав третьим из мужчин.
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На «Лыжне России» в Химках побывали спортсмены и любители со всей России. Общее количество участников составило около 10 тысяч человек.
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