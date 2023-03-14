Подмосковье 14 марта 2023, 04:22 Лыжник из Солнечногорска выиграл экстремальный марафон в Карелии

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Воспитанник Солнечногорской федерации лыжных гонок, мастер спорта Алексей Уваров стал победителем экстремального лыжного марафона SKI–X Race 3.0. Спортсмен первым финишировал на дистанции 70 километров, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Он показал время пять часов и 59 минут. Мужчина уже занимал призовые места в таких турнирах, как «Воронежский марафон», «Николов Перевоз» и «Марафон А. Завьялова».

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Соревнования прошли в Карелии. На маршрут от острова Кижи до Онежской набережной в Петрозаводске вышли 52 участника из Петрозаводска, Нижнего Новгорода, Самары, Тольятти, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области.

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Лыжникам пришлось идти против сильного встречного ветра, метели, при практически нулевой видимости. Трассу сильно замело.

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