Подмосковье 08 декабря 2023, 19:00 Лыжная гонка за кубок Александра Большунова пройдет в Истре в феврале 2024 года Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Соревнования за кубок Александра Большунова по лыжным гонкам пройдут на трассе истринской спортшколы «Истина» 20 февраля 2024 года. К участию приглашают юных спортсменов в возрасте до 18 лет.

Для каждой возрастной категории подготовят разные дистанции и маршруты: от 500 метров до пяти километров. ​Победители и призеры турнира получат награды и подарки от трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

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Ожидается, что в 2024 году в гонке примут участие около двух тысяч спортсменов. В прошлом году свое мастерство продемонстрировали почти тысяча ребят.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам. Соответствующее решение было принято на фоне санкций, введенных против России.

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