Подмосковье 12 марта 2023, 03:35 Лыжная гонка в Сергиевом Посаде собрала 1500 спортсменов

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В городе Пересвет в Сергиевом Посаде состоялась «Гонка Легкова». Соревнования собрали 1500 лыжников. Серебряный призер чемпионата мира 2021 года Алексей Мальцев пришел к финишу первым.

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Спортсмен преодолел дистанцию 30 километров за один час и 11 минут. Антон Тимашов и Сергей Волков заняли второе и третье места. Организатор гонки и олимпийский чемпион-2014 Александр Легков пришел шестым.

«Спасибо организаторам и партнерам „Гонки Легкова“. Все вставайте на лыжи!» — поблагодарил Мальцев.

В турнире участвовали любители и профессионалы, в том числе двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Александр Терентьев, олимпийские чемпионки Пекина-2022 Наталья Непряева и Вероника Степанова и бронзовый призер Олимпийских игр Анастасия Кулешова.

Женщины выступали на дистанции 20 километров. Победу одержала Наталья Непряева, которая опередила Анастасию Кулешову на 19 секунд. В «Гонке Легкова» приняли участие и дети. Они соревновались на дистанциях один, три и пять километров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в ближайшие пять лет в регионе капитально отремонтируют 50 спортивных объектов. Изменится облик стадионов, тренировочных залов, бассейнов и ледовых катков.

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