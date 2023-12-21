Подмосковье 21 декабря 2023, 12:09 Лыжная гонка пройдет в Одинцове 31 декабря пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Манжосовская лыжная гонка пройдет в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной 31 декабря. Планируется, что участие в соревнованиях примут около 1500 спортсменов в возрасте от двух до 90 лет.

пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Манжосовская лыжная гонка — одно из старейших соревнований в Подмосковье. Впервые ее провели в 1969 году в канун Нового года.

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Также в парке имени Лазутиной вскоре откроется каток с искусственным покрытием.

«Каток откроется 29 декабря. Он предназначен как для любительского катания, так и для хоккейных команд. Площадь льда около 1,5 тысячи квадратных метров. Подробности мероприятия мы сообщим в наших социальных сетях», — рассказала директор Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха Мария Макарчук.

Напомним, парк культуры, спорта и отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной — одно из самых популярных мест для туристов со всего Подмосковья. В 2023 году здесь провели 46 областных мероприятий.

Ранее в парках Московской области прошла предновогодняя развлекательная программа «Морозные традиции». Праздник посетили более 25 тысяч детей и взрослых.

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