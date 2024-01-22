Подмосковье 22 января 2024, 16:31 Лыжная гонка на Кубок Александра Легкова пройдет в Подмосковье 28 января Пресс-служба администрации города или района

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Открытые соревнования по лыжным гонкам на Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова пройдут в Наро-Фоминске 28 января. Подробнее рассказали в Минспорте Подмосковья.

Кубок пройдет в тюбинг-парке «Елагино». Для участников подготовят несколько дистанций — от одного до 10 километров. Стиль прохождения дистанций — свободный.

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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков проведет мастер-класс, а после финиша все участники смогут получить автограф спортсмена.

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подать заявку на участие можно онлайн до 26 января.

Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова проходит в Подмосковье с 2021 года и набирает популярность. В первый год на старт вышли около 200 спортсменов, а в прошлом году — уже более двух тысяч лыжников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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