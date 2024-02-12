12 февраля 2024, 09:28
Лыжная гонка МЧС России по Московской области прошла в Одинцове
Более 100 спасателей стали участниками лыжной гонки Главного управления МЧС России по Московской области в Одинцове. Заезд состоялся в парке имени Ларисы Лазутиной.
Мужчины бежали по пять километров, а женщины — по три. Спасатели выступали в командном первенстве и в личном зачете.
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Победу среди мужчин одержал Илья Симакин из Мытищ с результатом 12 минут и восемь секунд. Через минуту после него финишировал Вячеслав Моисеев из округа Ступино, а третьим стал Илья Пожидаев из Видного.
У женщин лучшее время показала Ирина Крупинова из Коломны, преодолевшая дистанцию за 13 минут. Второй пришла Елена Новичкова из Ступина, третьей — Светлана Дорофеева из Орехово-Зуева.
Призеры получили медали, кубки и почетные грамоты.
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Одинцово
Спасатели
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