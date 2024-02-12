Подмосковье 12 февраля 2024, 09:28 Лыжная гонка МЧС России по Московской области прошла в Одинцове Главное управление МЧС России по Московской области

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Более 100 спасателей стали участниками лыжной гонки Главного управления МЧС России по Московской области в Одинцове. Заезд состоялся в парке имени Ларисы Лазутиной.

Мужчины бежали по пять километров, а женщины — по три. Спасатели выступали в командном первенстве и в личном зачете.

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Победу среди мужчин одержал Илья Симакин из Мытищ с результатом 12 минут и восемь секунд. Через минуту после него финишировал Вячеслав Моисеев из округа Ступино, а третьим стал Илья Пожидаев из Видного.

Главное управление МЧС России по Московской области Главное управление МЧС России по Московской области Главное управление МЧС России по Московской области Главное управление МЧС России по Московской области Главное управление МЧС России по Московской области Главное управление МЧС России по Московской области

У женщин лучшее время показала Ирина Крупинова из Коломны, преодолевшая дистанцию за 13 минут. Второй пришла Елена Новичкова из Ступина, третьей — Светлана Дорофеева из Орехово-Зуева.

Призеры получили медали, кубки и почетные грамоты.

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