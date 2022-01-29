Лыжная гонка «Кубок Легкова» прошла в Наро‐Фоминске

В Наро-Фоминском городском округе состоялся II Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова по лыжным гонкам. В них приняли участие спортсмены всех возрастов со всей Московской области.

Соревнования прошли на базе тюбинг-парка «Елагино». На гонку зарегистрировались более 300 человек со всего Подмосковья. На лыжню вышли спортсмены в восьми возрастных категориях. Самым маленьким скоро исполнится 10 лет, с ними в одной группе были те, которым уже за 60. Гонка прошла на дистанциях один, три, пять и 10 километров.

Александр Легков провел для детей мастер-класс. Олимпийский чемпион научил ребят готовиться к гонке и показал упражнения, которые делал сам.

«Мастер-класс для того, чтобы дети могли узнать побольше о том, как правильно технически выполнять упражнения. Говорил о том, как лучше улучшать свои хода, бегать, соревноваться, больше приходить на тренировки», — поведал Легков.

Зампред Мособлдумы Олег Рожнов рассказал, что идея проведения именного Кубка Мягкова появилась у него еще два года назад, и олимпийский чемпион поддержал инициативу. Но тогда не было снега, и впервые идею реализовали в 2021 году. Тогда на гонку зарегистрировались свыше 200 спортсменов, в этом году — уже на 100 больше.

Спортивный праздник посетили глава Наро-Фоминска Роман Шамнэ, председатель Совета депутатов округа Анатолий Шкурков, гендиректор холдинговой компании «Элинар» Игорь Куимов и глава группы компаний «Остов», председатель Экспертного совета при Мособлдуме Игорь Шаповалов.