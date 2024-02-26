Подмосковье 26 февраля 2024, 16:58 Лыжная гонка к юбилею олимпийского чемпиона Михаила Девятьярова прошла в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Лыжная спринтерская гонка на дистанцию 400 метров, приуроченная к юбилею олимпийского чемпиона Михаила Девятьярова, состоялась в Мытищах. Соревнования прошли в Пироговском лесопарке.

За звание самого быстрого лыжника боролись не только любители, но и олимпийские чемпионы Никита Крюков, Михаил Девятьяров, а также бывший член сборной России по лыжным гонкам Игорь Рысин. По словам участников, на соревнования они приехали, чтобы проверить свои навыки.

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«Все представленные здесь препятствия — очень интересны, потому что они ориентированы на координацию, ловкость, скорость и выносливость. И мне кажется, за такими гонками будущее профессионального и любительского спорта»‌‎, — рассказал участник гонок Ярослав Антонов.

Также для участников соревнований провели мастер-класс по спринту. В конце мероприятия все желающие посетили автограф-сессию и пообщались с олимпийскими чемпионами.

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