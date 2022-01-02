Лыжи и сноуборды разрешили бесплатно возить в подмосковных электричках

Бесплатный провоз лыж и сноубордов любой длины разрешен теперь в электричках ЦППК. При условии, что на одного человека приходится один комплект или снаряд.

Таким образом компания решила поддержать растущее увлечение пассажиров зимними видами спорта. Раньше можно было брать с собой не доплачивая только короткие лыжи. Человеку, везущему снаряжение, должно быть больше пяти лет.

Также разрешен бесплатный провоз детских санок, рыболовных удочек, размеры которых не превышают 180 сантиметров (длина + ширина + высота) и вес которых не более 36 килограммов. Все это должно быть в чехлах и упаковке, чтобы не мешать и тем более не травмировать других пассажиров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пятая линия железнодорожных Московских центральных диаметров (МЦД-5) появится в 2025–2026 годах. Каждый диаметр будет включать 30–40 станций и станет хорошим аналогом метро. Это будет необходимо как москвичам, так и работающим в столице жителям Московской области. Данная линия свяжет Пушкино, Мытищи, Видное и Домодедово.