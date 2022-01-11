Лыжи и сноуборды разрешили бесплатно провозить в электричках Подмосковья

Бесплатно провозить зимний спортивный инвентарь с начала января разрешили в электричках Подмосковья. Такое решение ЦППК («Центральная пригородная пассажирская компания») приняла в связи с тем, что в текущем году продолжает расти популярность зимних видов спорта.

Раньше бесплатно провести в электричке можно было только короткие лыжи. Теперь эти ограничения решили снять. Можно брать с собой классические лыжи или сноуборд и провозить их в электричке на бесплатной основе. Есть только одно условие: у пассажира возрастом от пяти лет и старше может быть с собой только один такой комплект оборудования, сообщил «Чехов-Вид.ру».

Также в подмосковных электричках разрешили бесплатно проводить детские санки и рыболовных удочки — при условии, что их размеры не больше 180 см (это суммарная длина, ширина и высота). Также можно провозить с собой багаж, вес которого не превышает 36 килограммов. Все это нужно транспортировать в чехлах или специальной защитной упаковке, чтобы не причинить во время поездки вреда другим пассажирам.