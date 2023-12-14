Подмосковье 14 декабря 2023, 07:30 Лыжероллерный павильон появится в Лыткарине Владимир Думчев

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В Лыткарине продолжается благоустройство карьера и лесопарка «Волкуша». На его территории появится лыжероллерный павильон.

«Здесь будут предусмотрены места для отдыха спортсменов, раздевалки, душевые, комнаты для хранения и проката инвентаря, все удобства. Во втором павильоне планируется размещение семейного кафе. В третьем павильоне можно будет взять на прокат инвентарь для водных видов спорта», — рассказал производитель работ компании «Рост» Ахмед Думанов.

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Сейчас павильон готов на 80%. Помимо подобных объектов в «Волкуше» оборудуют пешеходный настил и лестницу. На них положат древесно-полимерный композит. Материал не деформируется, не боится перепада температур, выдерживает нагрузку до 500 килограммов на квадратный метр.

Длина настила на пляже составит около 400 метров.

Строители планируют завершить установку главной лестницы, пешеходного настила на пляже и каркаса лыжероллерной трассы до конца этого года. Общая проектируемая территория составляет более 96 гектаров.

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