Подмосковье 17 января 2023, 09:49 Лыжероллерную трассу в Подольске построят к августу

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Лыжероллерную трассу в Дубровицком лесу в Подольске построят к августу. Ее отгородят от дороги зеленым щитом из 650 деревьев, рассказали в местной спортивной школе по лыжным гонкам.

Работы на объекте ведут согласно графику, а посадочный материал для зеленого щита уже закупили. Территорию подготовили к установке системы освещения, основание трасы вырыли и заложили дренажные системы. После этого пространство очистят и уложат асфальт.

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Тренер спортивной школы Сергей Баламутов рассказал, что изначально в планах было построить пять километров трассы, но после геодезических работ площадь пришлось вдвое уменьшить.

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«Дорожки вдоль трассы засыпят гранитным отсевом и выровняют. Трассу делают только по ранее сделанным просекам, деревья сохранят. В целом для спортивной школы трассы 2,5 километра достаточно», — сказал он.

Отдыхать на трассе смогут все желающие — для них проложат дорожки, а также обустроят беседки и места отдыха. По словам руководителя подрядной организации Бориса Хабарова, на объекте уже создали тропиночную сеть, а полноценное благоустройство проведут к лету.

Строительство лыжероллерной трассы имеет большое значение для Дубровицкой спортивной школы. Ее воспитанники занимают высокие места на соревнованиях и входят в юношеские сборные Подмосковья и России. Как отметил мастер спорта по лыжным гонкам, кандидат в юниорскую сборную России Василий Амелин, о ней мечтало не одно поколение спортсменов.

«Летняя подготовка — это база и основа лыжника. Если грамотно не прошел лыжероллерную подготовку летом, то можно не рассчитывать на серьезный результат зимой. Скоростно-силовые и тренировки на выносливость, обычные силовые тренировки проходят на таких трассах. Без такой подготовки можно выстрелить на один-два старта, но стабильности не будет. Очень ждем эту трассу и надеемся, что сможем провести на ней соревнования», — отметил он.

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