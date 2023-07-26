Подмосковье 26 июля 2023, 09:49 Лыжероллерную трассу построили в Дубровицком лесу в Подольске Телеканал «360»

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Благоустройство лыжероллерной трассы в Дубровицком лесу в Подольске подходит к концу. Сейчас идут последние приготовления к открытию объекта. Там будут заниматься как воспитанники спортивной школы, так и жители округа.

Глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков осмотрел спортивный объект перед открытием, которое намечено на 30 июля. Он поручил утвердить режим работы трассы, чтобы обеспечить безопасность юных воспитанников спортшколы на тренировках.

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Длинна новой трассы — пять километров. Сейчас рабочие наносят разметку. Спортивный объект на территории лесного массива построили по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Формирование современной комфортной городской среды».

Также завершаются работы в кафе, пункте проката и административном здании. Перед входом в лесопарк обустроена парковка на 56 машин. Дмитрий Жариков поручил увеличить количество машиномест во время следующего этапа работ.

«Осталось сделать пуско-наладку автоматизированной парковки и запустить, чтобы люди приезжали, брали чек и также выезжали с парковки», — рассказал руководитель проекта ООО «Рост» Борис Хабаров.

Благоустройство зеленой зоны на этом не заканчивается. В рамках второго этапа будет создана зона для прогулок с экотропой, смотровыми площадками, лавочками и современным освещением. Полностью работы будут завершены к концу 2024 года.

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