Подмосковье 26 июля 2023, 14:04 Лыжероллерную трассу откроют в Дубровицком лесу в Подольске в выходные Министерство благоустройства Московской области

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Лыжероллерную трассу откроют в Дубровицком лесу в Подольске в выходные. Ее создали в рамках первого этапа благоустройства объекта.

Как рассказал глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, работы начались в ноябре прошлого года по программе губернатора «Парки в лесу». Их проведут в два этапа.

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«Благодаря программе губернатора Андрея Юрьевича Воробьева „Парки в лесу“ наши лесопарки становятся популярными местами для отдыха, прогулок и занятий спортом жителей и гостей Подмосковья. В рамках этой программы в Дубровицком лесу была оборудована лыжероллерная трасса, которая, как мы надеемся, станет новой точкой притяжения для любителей спорта», — рассказал министр.

Также в лесопарке обустроили входную зону с пунктом охраны, установили павильоны кафе, проката и администрации. На территории появилось освещение и воркаут-площадка. Сейчас рабочие монтируют информационные стенды и устанавливают малые архитектурные формы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов. За полгода жители подали более 330 тысяч жалоб и предложений, касающихся придомовых территорий.

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