Масленицу по-мурановски отметили модными блинами и четырехместными лыжами. Видео

Масленицу в музее-заповеднике усадьбе Мураново гуляли широко и весело. Настроение гостям в пасмурный день исправили блины. Им предложили 130 видов варенья, а также большие, маленькие, безглютеновые и сделанные на молоке изделия. Завершился праздник традиционным сожжением чучела.

Как рассказала «360» Карина Арустамян, у нее есть свой секретный рецепт.

«Это новомодные безглютеновые блины. Я их делаю из смеси рисовой, амарантовой и оливковой муки», — поделилась женщина. Для желающих она провела мастер-класс по выпеканию символа прихода весны.

Мария Дударенко — признанный мастер варенья. Она знает множество рецептов, 130 разных видов. Даже с чачей, виноградной водкой. Ее варенье пользуется большим спросом, даже продается в супермаркетах.

Те, кто уже наелся, пробовал свои силы в катании на четырехместных лыжах. Замечательным финалом праздника стало сожжение чучела Зимы.

В этом году праздничные гулянья в Подмосковье стали самыми масштабными массовыми мероприятиями с момента введения ковид-ограничений. Почти в каждом округе была своя афиша мероприятий.