Подмосковье 14 июля 2023, 09:23 Лыткаринский завод оптического стекла представит разработки на международном форуме «Армия» Пресс-служба АО ЛЗОС

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Комплекс для досмотров с тепловизором, прибор ночного видения, телевизионную камеру и другие уникальные разработки представит Лыткаринский завод оптического стекла на военно-техническом форуме «Армия-2023». Событие пройдет с 14 по 20 августа в центре «Патриот».

Новый комплекс для досмотра призван обеспечивать качественный контроль доступа на охраняемые объекты. Умный прибор видит металл, даже если его вес составляет всего один грамм. Также комплекс позволяет выделять в общем потоке людей тех, у кого повышена температура тела, есть с собой запрещенные предметы и вещества.

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На выставке «Армия-2023» Лыткаринский завод представит также приборы ночного видения и телевизионные камеры, которые умеют в круглосуточном режиме выводить изображение при низких уровнях освещенности и в экстремальных климатических условиях. Посетители мероприятия смогут увидеть и другие уникальные разработки компании.

Подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» за первые три недели работы принял 382 человека. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время визита в организацию.