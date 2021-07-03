Лыткаринские врачи спасли утонувшую школьницу

В Лыткарине медики спасли утонувшую 14-летнюю девочку. Врачи Александр Антонов и Евгений Дмитриев приехали в вейк-парк и по счастливому стечению обстоятельств оказались рядом.

Врачи в пятницу приехали на Лыткаринский карьер, чтобы посетить вейк-парк. Неподалеку на пляже отдыхали две девочки. Александр первым услышал, когда одна из них начала звать на помощь. Оказалось, что ее подруга утонула. Александр бросился нырять под воду, ему удалось отыскать девочку и вытащить на берег.

Девочку сложно было привести в чувства, так как она провела под водой достаточно времени, чтобы вода заполнила легкие и остановилось сердце. Евгений начал проводить реанимацию. Сердце удалось завести, из легких вытолкнули воду. Пострадавшая сделала первый вдох, но еще долго не приходила в сознание.

Девочка начала немного соображать, уже когда приехала бригада скорой помощи. Она просила, чтобы ее отвезли домой.

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