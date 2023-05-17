Подмосковье 17 мая 2023, 12:17 Лыткарино наладило импортозамещающие поставки огурцов и томатов на рынок России Мария Абрашкина

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Тепличное хозяйство на территории промзоны «Тураево» в Лыткарине наладили поставки огурцов и помидоров на российские рынки. Подмосковная продукция заменит зарубежные овощи в рамках стратегии импортозамещения.

Предприятие работает уже четвертый год. Весной и летом в теплицах выращивают огурцы, а осенью — томаты. Зимой теплицы чистят и готовят к следующему плодоносному сезону.

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«Площадь территории нашей теплицы — один гектар. На данный момент за год мы выращиваем порядка 300 тонн огурца. Все сорта наших продуктов российской селекционной фирмы „Гавриш“: огурец — гибрид "атлет", томат — гибрид "розарио", "киото"», — рассказала агроном ООО «Гранд Фуд» Ирина Кушнир.

Теплицы и удобрения предприятия — российские. Также компания заменяет оборудование на отечественное. Его стоимость в раза два меньше зарубежного, а доставка проще.

При выращивании овощей «Гранд Фуд» не использует яды и химикаты. Огурцы и томаты опыляют шмели, искусственно выведенные в России. Их ульи расставили по всему производству.

Отопление и полив в хозяйстве настроили по стандартам Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. На предприятии есть котельная для поддержания нужной растениям температуры и нагрева воды для полива.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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