Львенка из Астрахани растят в Подмосковье

Львица Тара, родившаяся в декабре в Астрахани, получила прописку в подмосковном Одинцово. Сейчас малыш только ест и спит. Самая сложная задача — поменять львенку подгузник. Подробности — в репортаже «360».

Хвостик в дырочку, застежки на спине, и подгузник на львиной попе. Тара уже готова есть. Кормить ее надо каждые два часа. В месяц она съедает специальной смеси, которую привозят из Америки, на девять тысяч рублей.

Тара родилась в частном астраханском зоопарке. Всего в помете Симбы и Дианы было трое львят. Татьяна Сизова купила самочку. Забот много: купать, чесать, регулярно делать массаж живота.

Каждый раз после еды нужно подержать Тару столбиком, чтобы вышли газы. При этом Тара не единственный воспитанник Татьяны и ее мужа Павла. На частной территории Сизовы организовали свой зоопарк.

Источник фото: телеканал «360»

«У нас три пумы, два капуцина, лемуры, кинкажу, каракалы, сервалы у нас живут и волки», — рассказала «360» Татьяна.

Сизова — ветеринарный врач, умеющий ухаживать за дикими кошками профессионально. Два года назад вместе с мужем она организовала зоопарк на участке собственного загородного дома. Все вольеры построены согласно закону, на свои средства. Многих животных супруги спасли от гибели.

Павел и Татьяна хотят пойти дальше и вместо частного питомника (по сути, созданного только для себя), сделать открытый, для всех. И не в форме контактного зоопарка, а в виде сафари. Звери там живут не в вольерах, а в естественной среде обитания. Люди приходят к ним в гости.

Но Подмосковье не Африка. Создать открытое сафари-пространство для экзотических животных в средней полосе России — сложная задача, требующая не только больших денег, но и огромного профессионализма. Самый известный российский знаток львов, создатель легендарного сафари-парка «Тайган» в Крыму Олег Зубков предупреждает: Сизовым будет нелегко.

«Любой лев, любой тигр до девяти месяцев остается твоим ребенком. Он будет слушаться, он будет играться, но после забудь о том, что он у тебя был ручным и контактным. Его место в вольере с другими кошками. Я против содержания крупных кошек в домашних условиях и в загородных домах», — заявил Зубков.

В месяц на мясо для диких питомцев у Сизовых уходит около 70 тысяч рублей. Через полгода им начнут кормить и Тару. А это 20 килограммов в день. Татьяна и Павел не продают билеты в зоопарк, но каждый может приехать к ним и привезти, например, пару стейков или овощи и фрукты для питомцев. Если ехать лень — можно перевести денег.