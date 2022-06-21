Луковицы голландских цветов сохранили в Химках для следующего сезона

Сотрудники городского хозяйства Химок извлекли голландские тюльпаны, чтобы сохранить луковицы для следующего сезона. Цветы выкапывали вместе со стеблем — для того, чтобы все питательные вещества пошли в луковицу.

Источник фото: телеканал «360»

Когда стебли высохнут, их удалят, а сами луковицы отправят на просушку при 15-20 градусах в темное, проветриваемое помещение — чтобы растения лучше сохранились, ведь пока неизвестно, когда возобновятся поставки из Голландии.

«Мы их сейчас попробуем просушить, потому что сейчас такая нестабильная ситуация. Хотим подстраховать себя и возможно обеспечить город материалом на осень, попробуем передержать. Луковичные сохраняют свою всхожесть до пяти лет, конечно, луковицы мельчают, тюльпан теряет декоративность», — сказала первый заместитель директора МБУ «ОГХ» Полина Кудеярова.

Источник фото: телеканал «360»

Вместо тюльпанов Химки украсят бархатцы, бегонии и цинерарии. К высадке приступили сразу после того, как выкопали луковицы тюльпанов, пока земля рыхлая и сырая.

К концу июня Химки зацветут не только горизонтально, но и вертикально.

«Будут высажены 34 цветника — это три тысячи квадратных метров городского округа. 27 вертикальных конструкций, предусмотренных под озеленение — это порядка двух тысяч кашпо, которые войдут в эти вертикальные конструкции, 98 бетонных и металлических цветочниц, всего 439 единиц. Сюда входят как однолетние, так и многолетние, в общем, смешанные виды растений», — сказала заместитель директора МБУ «ОГХ» по связям с общественностью Ольга Свиридова.

Источник фото: телеканал «360»

Внешний вид города — это результат не только физического труда, но и финансовые траты. Только на озеленение депутаты выделили почти 10 миллионов рублей.

«Финансирование благоустройства утверждено в городском бюджете так, например, что на программу «Городские цветники» выделено девять с половиной миллионов рублей. Город участвует сразу в нескольких программах — это и «Городские цветники», и «Зеленый каркас», а также губернаторские программы, такие, как «Комплексное благоустройство дворовых территорий» и «Парки в лесах», — рассказала депутат Совета депутатов г. о. Химки Инна Монастырская.

Когда отцветут гортензии, бегонии, кохии, цинерарии, осоки, а это будет примерно в середине сентября, то на смену им снова придут тюльпаны. Потом, правда, придется снова пройти процесс сушки, чтобы сохранить луковицы до весны. Такой круговорот тюльпанов и других цветов позволит Химкам быть нарядными вплоть до холодов.