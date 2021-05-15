В Луховицах рассказали о поддержке для врачей в 2020 году

В 2020-м акцент в Луховицах сделали в первую очередь на борьбе с ковидом, сохранении жизней и здоровья людей. Власти направили все силы на поддержку медучреждений. В больницы поступило новое оборудование, им дали дополнительные машины скорой и неотложной помощи.

Кроме того, за последние пять лет 12 врачей получили ключи от квартиры, а в 2021-м жильем обеспечат еще двоих специалистов.

«Мы поддерживали продуктами питания наших врачей и медперсонал. И вот эта мера, может быть, кому-то покажется не очень такой действенной. Она, действительно, показала всем врачам, медперсоналу, что они не одни в этой борьбе», — заявил глава Луховиц Владимир Барсуков.

Кроме того, в городском округе активно развивается сельское хозяйство, местные предприниматели выращивают огромные тыквы и кукурузу. В планах — увеличение посевных площадей и производства молока.

Тем не менее главная цель — выполнять желания людей, заявил глава Луховиц. Поэтому социальной сфере уделили особое внимание. В села и деревни, где нет учебных заведений, пришел транспорт, чтобы дети с комфортном добирались до школы.

В 2021 году основная задача — развивать экономику. На повестке — привлечение инвесторов, создание рабочих мест, открытие новых школ и детских садов, ремонт территорий общего пользования.

Администрация Луховиц всегда в своей работе делает упор на выполнение указов президента России Владимира Путина и задач, которые ставит губернатор Московской области Андрей Воробьев, добавил Барсуков.