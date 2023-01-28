Подмосковье 28 января 2023, 16:12 Луховицы присоединились к всероссийской акции «Блокадный хлеб»

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Жители Луховиц поучаствовали во всероссийской акции «Блокадный хлеб» в День полного снятия блокады Ленинграда. Люди узнали факты об ужасной осаде города и увидели своими глазами брусок хлеба весом 125 граммов.

Блокада длилась долгих 872 дня. За это время по городу было выпущено 150 тысяч артиллерийских снарядов, однако город не сдали. Его защищали и 12 жителей Луховиц.

«Сегодня ходили к двум блокадникам. Рассказывают вещи, которые пересказать даже тяжело», — заявил глава Луховиц Сергей Тимохин.

Большинство жителей Ленинграда во время осады погибли от голода. В эти дни каждому выдавали только 125 граммов хлеба. При этом его готовили из разных составляющих. К муке самого грубого помола добавляли жмых, мучную пыль, древесные опилки. Ради этого кусочка ленинградцам приходилось стоять в длинных очередях. Во время акции волонтеры раздавали эти бруски всем желающим.

«Когда мы нарезали хлеб, мы видели эти маленькие кусочки и понимали, что это очень маленькая норма дневная», — заявил один из активистов Дмитрий Гахов.

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