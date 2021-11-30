Луховицы присоединились к экоакции по сбору макулатуры

Луховицы присоединились к областному экомарафону по сбору макулатуры «Переработка». Он проходит до 10 декабря, округа, собравшие больше всего бумаги и картона, получат награды.

Акция в Подмосковье проходит дважды в год — весной и осенью. В Луховицах в ней традиционно участвуют школы и детские сады.

В детском саду «Родничок» собирать макулатуру помогали родители. Мамы и папы решили установить рекорд — за три недели собрали несколько сотен килограммов бумаги и картона.

«Наш детский сад принял очень активное участие. Вы можете обратить внимание: принимали участие не только дети, но и родители, бабушки, дедушки — все подключились к этому вопросу. Большое всем спасибо. Где-то килограммов 300 мы собрали», — сказала заместитель заведующего по воспитательной работе детсада № 5 Елена Застылова.

Источник фото: телеканал «360»

Одна тонна макулатуры спасает 10 деревьев, экономит тысячу киловатт электроэнергии и сберегает 200 кубометров воды.

Экомарафон «Переработка» продлится до 10 декабря. Главной целью акции является привлечение внимания жителей Подмосковья к вопросу переработки.

«Акция проводится с экологической целью, с целью сохранения нашей природы, наших деревьев. Вся собранная макулатура будет отправлена на переработку», — отметила старший инспектор вспомогательного отдела ЦВД городского округа Луховицы Ирина Петрова.

Ранее Луховицы уже были в числе победителей экологического марафона. Тогда в награду городской округ получил саженцы жасмина и сирени, волонтеры высадили их на Аллее Славы.