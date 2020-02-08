Подготовка к весне идет полным ходом. Луховицких фермеров поддержали субсидиями на 250 млн рублей

Сельхозпредприятия Луховиц готовятся к весенним полевым работам. За прошлый год девять предприятий и 10 фермерских хозяйств округа получили субсидии на общую сумму 250 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на развитие и расширение производств.

В Луховицах прошло совещание по подготовке сельхозпредприятий к весенним полевым работам. Обсудили финансовую поддержку производителей, привлечение инвестиций и развитие сельских территорий.

В 2019 году из федерального и областного бюджетов субсидии получили девять предприятий и 10 фермерских хозяйств. Средства в размере 250 миллионов рублей выделяли на приобретение техники, оборудования, кормов.

Что касается развития, то в Луховицах тепличный комбинат расширяет свое производство. Компания «Русская ягода» налаживает производство клубники. В июне откроется дилерский центр по продаже и техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники.

«Это будет предприятие, которое будет продавать, обслуживать тракторы, комбайны зерновые, кормоуборочные и, конечно, этот центр — это то, что сегодня необходимо селянам», — отметил Владимир Барсуков, глава городского округа Луховицы.

Владимир Барсуков также обратил внимание на то, что за последние пять лет в Луховицах увеличилось производство зерна в шесть раз, а валовое производство молока на 10 тысяч тонн.