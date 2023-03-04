Подмосковье 04 марта 2023, 21:35 Луховицкие предприниматели наладили выпуск сладостей из огурцов

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Предприниматели из Луховиц научились создавать сладости из огурцов. Начиналось все с варенья. Сейчас команда из пяти человек производит еще и зефир, конфеты и мармелад, причем все — ручной работы.

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«В один из вечеров выходного дня мы сидели дома и думали, что б такого приготовить. Я взяла книгу с рецептами, листаю книгу — и выпадает рецепт варенья из огурцов, это еще моя бабушка варила такое варенье», — рассказала предприниматель Юлия Мартынова.

Юлии вместе с мужем пришлось буквально методом научного тыка подбирать вкус необычного варенья.

«Мы начали экспериментировать, мы не остановились. Мы упертые, решили попробовать, и методом проб и ошибок, добавления разных ингредиентов, пряностей, мы получили четыре рецепта», — рассказывает генеральный директор компании Алексей Безуглов.

Для производства не подходят обычные тепличные огурцы только грунтовые — в них меньше жидкости. В любой сладости среди всех ингредиентов 70% занимают непосредственно огурцы, поделились создатели десертов.

Бизнесу всего год, но даже за столь короткое время предприниматели успели услышать множество разных мнений о своей продукции. По словам главы компании, 30% людей относятся к огуречному лакомству с опасениями. Впрочем, несколько ложек варенья или пара конфет, приправленных мармеладом, их развеивают и дают понять, что кулинары не зря ломали головы над старинным рецептом.

Подмосковье — в числе лидеров по поддержке бизнеса. Положительный опыт региона распространят еще в 11 областях страны, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников на встрече с губернатором Андреем Воробьевым.

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