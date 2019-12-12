Луховицкая ЦРБ получила медоборудование. Поставить диагноз и восстановиться после операции стало проще

Новое медицинское оборудование на сумму в 66 миллионов рублей поступило в Луховицкую центральную районную больницу в 2020 году. В том числе аппараты УЗИ, тренажеры для реабилитации пациентов и аппаратура для комбинированной терапии. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Аппарат УЗИ с широкополосным датчиком чувствительности, который является современным надежным инструментом диагностики опухолей и новообразований, Луховицкая ЦРБ получила за первое место в конкурсе поликлиник по программе «Здравоохранение Подмосковье».

Для работы врачей кардиолога и онколога, а также для хирургического и диагностического отделений Луховицкой больницей получены современные ультразвуковые диагностические аппараты. В операционной появился новый стол для любых операций с электромеханическим приводом, который обеспечивает удобное перемещение больного, наркозно-дыхательный аппарат, стойку с оборудованием для видеоэндоскопической хирургии.

Источник фото: администрация городского округа Луховицы

Новые тренажеры и аппараты для реабилитации пациентов после инсульта, паралича, сотрясения мозга, переломов установлены в физиотерапевтическом кабинете. Два реабилитационных велоэргометра роботизированных поступили в отделение медицинской реабилитации и восстановительного лечения.

Тренажеры Thera-trainer — это современная аппаратура производства Германии для механотерапии, усовершенствованные велотренажеры. Заведующий отделением медицинской реабилитации и восстановительного лечения Луховицкой ЦРБ Владислав Деханов пояснил, что новое оборудование является высокофункциональным и предназначено для восстановления двигательных функций верхних и нижних конечностей — для лечения пациентов с осложнениями после сосудистых заболеваний.

Источник фото: администрация городского округа Луховицы

Для лабораторно-диагностических исследований закуплены биохимический анализатор, центрифуга. Современные откашливатели, удобные мобильные диагностические аппараты установлены в кабинете ЛОР врача для выявления заболеваний пазух носа и уха. Кроме того, появился физиотерапевтический аппарат для массажа и ультразвуковой терапии производства Германии.

«Аппаратура для комбинированной терапии, лечебного применения постоянного, не изменяющегося во времени электрического тока низкого напряжения и небольшой силы используется в электротерапии для введения в организм лекарственных веществ. Позволяет проводить несколько различных процедур. То есть один новый заменяет несколько приборов, используемых ранее», — рассказал инженер по оборудованию и метрологии Антон Коновалов.

Источник фото: администрация городского округа Луховицы

Заместитель главврача Луховицкой центральной районной больницы по поликлинической работе Наталья Васильева напомнила, что в ноябре было получено пять ультразвуковых диагностических аппаратов, два установлены в поликлинике.

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«В этом году мы получили аппараты, которые позволяют сделать быструю и комфортную диагностику. Эргономичные и компактный УЗИ-аппараты позволяют проводить комплексное исследование», — отметила заместитель главврача. Она добавила, что мобильные аппараты легко перемещать из одного кабинета в другой, при этом скорость получения данных у них высокая, а погрешность в постановке диагноза минимальная.

«Нам важно обеспечить людей качественной медицинской помощью, помочь восстановиться. Новое оборудование позволяет в нужное время начать реабилитацию и исключить все осложнения. Тренажеры, которые к нам пришли, позволяют быстро восстанавливать координацию движений, дыхание, моторику мышц, вестибулярный аппарат», — констатировала Наталья Васильева.

Источник фото: администрация городского округа Луховицы

Местная жительница Инна Соколова обрадовалась, что новые диагностические аппараты сократили время исследования: «Есть разница — пять минут сидеть ждать или час? Плюс, возрастает доверие к диагнозу — не боишься, что он будет неверным».

Глава городского округа Луховицы Владимир Барсуков особо подчеркнул, что самое главное — это здоровье людей. «Поэтому мы делаем все возможное, чтобы расширить спектр медицинских услуг и повысить качество медицинской помощи. Это направление будем и дальше развивать, и делать все возможное, чтобы наши люди всегда имели доступ к медицинским услугам», — заключил Владимир Барсуков.